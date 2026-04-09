Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
Kayserisporlu futbolcular Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Pazartesi günü Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor’da Salı günü yapılan idmanın ardından futbolculara 1 gün izin verilmişti. Dün dinlenen futbolcular bugün hazırlıklarına devam etti. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas – şut ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Erling Moe idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.