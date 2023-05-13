Kayserispor'da futbolculara 3 gün izin
Süper Ligin 34'üncü haftasını maç yapmadan geçirecek olan Kayserispor'da futbolculara 3 gün izin verildi.
- 13.05.2023 04:13
- Güncelleme: 13.05.2023 04:13
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Geçen hafta Konyaspor ile puanları paylaşan Kayserispor, bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Hafta boyunca antrenmanlarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği idmanlarla sürdüren sarı kırmızılılara 3 gün izin verildi. Dün yapılan idmanın ardından izne çıkan Kayserisporlu futbolcular pazartesi günü kulüp tesislerinde bir araya gelerek Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig’de 19 takımın bulunması nedeniyle her hafta 1 takımın dinlendiği 2022 – 2023 sezonunda Kayserispor 34’üncü hafta maç oynamayacak.
1ha
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