Kayserispor’da futbolculara 3 gün izin

Geçen hafta Konyaspor ile puanları paylaşan Kayserispor, bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Hafta boyunca antrenmanlarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği idmanlarla sürdüren sarı kırmızılılara 3 gün izin verildi. Dün yapılan idmanın ardından izne çıkan Kayserisporlu futbolcular pazartesi günü kulüp tesislerinde bir araya gelerek Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig’de 19 takımın bulunması nedeniyle her hafta 1 takımın dinlendiği 2022 – 2023 sezonunda Kayserispor 34’üncü hafta maç oynamayacak.