Kayserispor’da futbolculara 4 gün izin

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden Kayserispor 35 puanla 7’nci sırada yer alıyor. Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayan ve sahadan 4-0’lık yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar bu hafta maç oynamayacak. Sebebi ise fikstüre göre rakibi Hatayspor’un deprem sonrası ligden çekilmesi. Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen takımlarla eşleşen takımların hükmen galip sayılacağını açıklamıştı. Bu nedenle Kayserispor, bu hafta oynamadan hanesine 3 puan yazdırarak ligdeki puanını 38’e yükseltmiş olacak.

Bu hafta maç oynamayacağı için Kayserisporlu futbolculara 4 gün izin verildi. Perşembe günü tesislerde bir araya gelecek olan futbolcular Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Sakatlıkları nedeniyle son maçta oynamayan Carole, Attamah ve Hosseini’nin takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.