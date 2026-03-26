Kayserispor'da futbolculara milli maçlar nedeniyle verilen izin bitti
Süper Lig’de 27’nci hafta müsabakalarının ardından milli maçlar nedeniyle lige ara verilmişti. Kayserisporlu futbolcular Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın ardından 5 gün izin yaptı. Sarı kırmızılılar iznin ardından çalışmalarına akşam saatlerinde yapılan idmanla başladı. Milli maç kadrosunda yer alan isimlerin katılmadığı idmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Erling Moe idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.