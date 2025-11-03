Kayserispor'da galibiyetin mimarı Onurcan oldu

Kayserispor’un hafta içi oynadığı Türkiye Kupası maçında olduğu gibi dün oynanan Kasımpaşa maçında da kalesini koruyan Onurcan Piri biri son dakikalarda olmak üzere yaptığı 2 kritik kurtarışla galibiyetin mimarı oldu. Kayserispor’un Kasımpaşa’yı 3-2’lik yendiği müsabaka sonrası genç kaleci Bilal Bayazit olmak üzere bir çok futbolcu Onurcan’ın yanına giderek tebrik etti. Takım arkadaşları galibiyeti Onurcan ile kutlarken taraftar da müsabaka sonrası Onurcan Piri’yi tribünlere davet ederek 3’lük çektirdi.