Kayserispor'da Gaziantep FK hazırlıkları yeniden başladı
Kayserispor'da 1 günlük aranın ardından Gaziantep FK maçı hazırlıkları yeniden başladı.
Cumartesi günü Fenerbahçe’ye evinden yenildikten bir gün sonra yenileme çalışması yapan Kayserispor’da futbolcular, dün izin yapmıştı. Sarı kırmızılılar 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erling Moe idaresinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon, istasyon ve şut çalışması yaptı.