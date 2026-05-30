Kayserispor'da Genel Kurulunun ertelenmesi bekleniyor
Kayserispor'da 31 Mayıs yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulda çoğunluk sağlanamaması be bir hafta sonra yapılması bekleniyor.
Kayserispor’da başlan Nurettin Açıkalın yönetimi takımın küme düşmeyi garantilemesinin ardından Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştı. Yapılan açıklamada 31 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7 Haziran Pazar günü yapılacak. 31 Mayıs Pazar günü yapılması beklenmeyen genel kurulun 7 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor.