Kayserispor’da Giresunspor mesaisi sürüyor

Kayserispor ile Giresunspor arasında 6 şubat tarihinde oynanması gereken müsabaka deprem nedeniyle ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu o gün oynanması gereken müsabakaların 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Kayserispor, ligin 23’üncü hafta maçı için çalışmalarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Kulüp tesisinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.