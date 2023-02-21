Kayserispor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

 Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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  • 21.02.2023 20:12
  • Güncelleme: 21.02.2023 20:12
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Kayserispor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Kayserispor ile Giresunspor arasında 6 şubat tarihinde oynanması gereken müsabaka deprem nedeniyle ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu o gün oynanması gereken müsabakaların 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Kayserispor, ligin 23’üncü hafta maçı için çalışmalarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Kulüp tesisinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

1ha

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