Kayserispor'da Gisdol dönemi sona erdi

Kayserispor'da göreve sezon başı getirilen ancak bekleneni veremeyen teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'da Gisdol dönemi sona erdi

Geçen sezon takımın başında olan Sergej Jakirovic’in Hull City’e transfer olmasının ardından göreve Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirilmişti. Kayserispor, Gisdol yönetiminde 8 maça maça çıkan sarı kırmızılılar hiç galip gelemezken 5 beraberlik 3 de yenilgi aldı. Kayserispor yönetimi Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Gisdol ile yollar ayrıldı.  Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Erciyes Dağı'na İlk Kar Düştü: Hacılar'dan Kartpostallık Manzaralar
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nde 25 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri Gazze Kardeşlik Grubu, sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kayseri'de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri’de öğrenciler, Filistin için fidan dikti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!