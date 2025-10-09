Kayserispor'da Gisdol dönemi sona erdi

Geçen sezon takımın başında olan Sergej Jakirovic’in Hull City’e transfer olmasının ardından göreve Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirilmişti. Kayserispor, Gisdol yönetiminde 8 maça maça çıkan sarı kırmızılılar hiç galip gelemezken 5 beraberlik 3 de yenilgi aldı. Kayserispor yönetimi Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Gisdol ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.