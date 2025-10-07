Kayserispor'da Gisdol ile yollar ayrılıyor

Kayserispor'da göreve sezon başı getirilen ancak bekleneni veremeyen teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrılacak.

Kayserispor'da Gisdol ile yollar ayrılıyor

Geçen sezon takımın başında olan Sergej Jakirovic’in Hull City’e transfer olmasının ardından göreve Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirilmişti. Kayserispor, Gisdol yönetiminde 8 maça maça çıkan sarı kırmızılılar hiç galip gelemezken 5 beraberlik 3 de yenilgi aldı. Kayserispor yönetimi Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Gisdol ile yolları ayırma çalışmalarına başladı. Tazminat konusunda indirim yapılmaya çalışılan Markus Gisdol ile yolların bugün ayrılması bekleniyor.

