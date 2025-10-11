Kayserispor'da Gisdol, Kaloğlu'nun karnesini yeniledi

Kayserispor’da Markus Gisdol dönemi kısa sürdü. Kayseri ekibi Gisdol dönemindeki 8 haftada hiç galip gelemezken 5 maçtan beraberlik, 3 müsabakadan ise yenilgi ile ayrıldı. Kayseri ekibi geçen sezon da, Sinan Kaloğlu yönetiminde 8 maçın 5’inden beraberlik 3’ünden mağlubiyetle ayrılmıştı. Kayserispor son 5 sezonda en kötü lig başlangıcını Sinan Kaloğlu ve Markus Gisdol ile yapmış oldu. Sarı kırmızılılar Çağdaş Atan döneminde 2023-24 sezonunda ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik 2 yenilgi elde etti. Kayserispor yine Çağdaş Atan ile 2022-23 sezonunda 4 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti. Kayseri ekibi 2021-22 sezonunda Yalçın Koşukavak ile ilk 8 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Kayserispor 2020-21 sezonunda Ganchev idaresinde çıktığı ilk 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik 5 yenilgi elde etti.