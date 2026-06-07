Kayserispor'da Görev Dağılımı Belli Oldu

Kayserispor'da yapılan genel kurul sonrası toplanan yönetim kurulu, yeni dönemde görev yapacak isimleri belirledi. Buna göre Ali Çamlı başkanlık görevini üstlenirken, Tufan Koç asbaşkan, Mustafa Gülsoy ise başkan vekili olarak görevlendirildi. Yönetim kurulunda genel sekreterlik görevine Hüseyin Beyhan getirildi. Yeni yönetim yapılanmasında Ayten Öztürk Ünal idari ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olurken, Tevfik Kürtüncü protokol ve temsilden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hukuk işleri ve basın sözcülüğü görevleri Emir Akpınar’a verilirken, reklam, sponsorluk ve Ar-Ge’den sorumlu başkan yardımcılığı görevine ise Yücel Şahin getirildi. Kulübün altyapı çalışmalarından Samet Sarıoğlu ile Aydın Yergin sorumlu olurken, stadyum ve taraftar ilişkileri alanında Süleyman Akın ve Mehmet Yay görev yapacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerden sorumlu yönetici olarak ise Şeyhi Odakır görevlendirildi.

