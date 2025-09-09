Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları bugün başlayacak

  • Haberler
Kayserisporlu futbolcular, pazar günü oynanacak olan Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada ilk 4 gün antrenman yapan Kayserisporlu futbolcular, perşembe günü yapılan antrenmanın ardından 4 gün izin yaptı. Sarı kırmızılılar bugün yapacakları antrenman ile Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacak. Kayserispor ile Göztepe arasında 14 Eylül’de oynanacak olan müsabaka saat 17.00’de başlayacak.

