Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları bugün başlayacak
Kayserisporlu futbolcular, pazar günü oynanacak olan Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak.
Milli maç nedeniyle lige verilen arada ilk 4 gün antrenman yapan Kayserisporlu futbolcular, perşembe günü yapılan antrenmanın ardından 4 gün izin yaptı. Sarı kırmızılılar bugün yapacakları antrenman ile Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacak. Kayserispor ile Göztepe arasında 14 Eylül’de oynanacak olan müsabaka saat 17.00’de başlayacak.