Kayserispor'da gündem transfer yasağı

Sergej Jakirovic'in takımdan ayrılmasının ardından Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile anlaşan Kayserispor'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayserispor'da gündem transfer yasağı

Süper Ligi 13’üncü sırada tamamlayan Kayserispor’da teknik direktör Sergej Jakirovic’in takımdan ayrılmasının ardından Alman teknik adam Markus Gisdol ile anlaşıldı. İki senelik anlaşma imzalanan Gisdol’un yurt dışında tatilde olduğu öğrenildi. Kayserispor yönetimi Markus Gisdol’un önümüzdeki hafta Kayseri’ye gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpte başkan Nurettin Açıkalın başta olmak üzere yönetim kurulu, transfer yasağını kaldırarak hocanın vereceği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

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