Kayserispor'da gündem transfer yasağı
Son iki transfer dönemini yasak nedeniyle takviye yapamadan geçiren Kayserispor'da gündem transfer yasağı. Yasağın kaldırılıp kaldırılamayacağı merak ediliyor.
- 22.06.2023 12:43
- Güncelleme: 22.06.2023 12:43
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Geçmiş dönem borçlar nedeniyle FIFA’lık olan Kayserispor, 2 transfer dönemini takviye yapamadan geçirdi. Yeni sezon öncesi teknik direktör Çağdaş Atan, transfer yasağının bir an önce kalkmasını isterken yönetim FIFA dosyalarını futbolcu temsilcileri ile görüşerek kapatmaya çalışıyor. TFF Genel Kurulu için Ankara’da bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın yasağın kalkması için 7,2 Milyon Euro kaldığını belirttiği öğrenildi.
Kayserispor’un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, kendisine transfer yasağının bu hafta içi kalkacağının açıklandığını belirtmişti.
1ha
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