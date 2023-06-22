Kayserispor'da gündem transfer yasağı

Geçmiş dönem borçlar nedeniyle FIFA’lık olan Kayserispor, 2 transfer dönemini takviye yapamadan geçirdi. Yeni sezon öncesi teknik direktör Çağdaş Atan, transfer yasağının bir an önce kalkmasını isterken yönetim FIFA dosyalarını futbolcu temsilcileri ile görüşerek kapatmaya çalışıyor. TFF Genel Kurulu için Ankara’da bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın yasağın kalkması için 7,2 Milyon Euro kaldığını belirttiği öğrenildi.

Kayserispor’un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, kendisine transfer yasağının bu hafta içi kalkacağının açıklandığını belirtmişti.