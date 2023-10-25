Kayserispor'da Hatayspor çalışmaları devam ediyor

Ligde 3 maçtan sonra 9’uncu hafta Rizespor’u mağlup eden Kayserispor, Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla hazırlanan Kayserispor şut, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.