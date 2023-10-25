Kayserispor'da Hatayspor çalışmaları devam ediyor
Süper Ligin 10'uncu haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı idmanla devam etti.
- 25.10.2023 18:18
- Güncelleme: 25.10.2023 18:18
Ligde 3 maçtan sonra 9’uncu hafta Rizespor’u mağlup eden Kayserispor, Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla hazırlanan Kayserispor şut, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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