Kayserispor’da ikinci etap kampı yarın başlıyor

Kayserispor’da ikinci etap kampı öncesi futbolculara verilen 3 günlük izin yarın bitiyor, sarı kırmızılılar yarın yapacağı idman ile ikinci etap kampına başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde hazırlanan sarı kırmızlılar ilk etap kampını tamamladı. Toplam 15 gün süren ilk etap kampında 1 hazırlık maçı yapan futbolculara 3 gün izin verilmişti. Yarın ikinci etap kampına başlayacak olan sarı kırmızılıların bu etap kampında 2 yada 3 hazırlık maçı yapması bekleniyor. Transfer Tahtasını henüz açamayan Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan bu nedenle mutsuz olduğunu dile getirmişti.