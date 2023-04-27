Kayserispor’da izin bitiyor

Süper Ligin 31’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve mağlup olan Kayserispor sezonun 32’inci haftasını maç yapmadan geçirecek. Gaziantep FK’nin deprem nedeniyle ligden çekilmesi sonucu haftayı hükmen galibiyetle kapatacak olan Kayserispor’da futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Futbolcular bugün yapılacak olan antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Bugün ki idmanın kondisyon ağırlıklı geçmesi bekleniyor.