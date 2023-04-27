Kayserispor'da izin bitiyor
Kayserispor'da futbolculara verilen 4 günlük izin bugün bitecek ve sarı kırmızılılar Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
- 27.04.2023 15:32
- Güncelleme: 27.04.2023 15:32
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Süper Ligin 31’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve mağlup olan Kayserispor sezonun 32’inci haftasını maç yapmadan geçirecek. Gaziantep FK’nin deprem nedeniyle ligden çekilmesi sonucu haftayı hükmen galibiyetle kapatacak olan Kayserispor’da futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Futbolcular bugün yapılacak olan antrenman ile Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Bugün ki idmanın kondisyon ağırlıklı geçmesi bekleniyor.
1ha
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