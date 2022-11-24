Kayserispor'da izin bugün bitiyor

Süper Lig’de oynanan 14’üncü hafta müsabakalarının ardından lige 45 günlük ara verildi. Katar ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Kayserisporlu futbolcular 10 günlük iznin ardından bugün tesislerde bir araya gelecek. Bir hafta tesislerde çalışacak olan sarı kırmızılılar daha sonra Antalya’da kamp yapacak.