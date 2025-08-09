Kayserispor'da João Mendes ile 2 senelik sözleşme imzalandı

  • Haberler
Transfer yasağını kaldıran Kayserispor Portekizli futbolcu João Mendes ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Dün transfer yasağını kaldıran Kayserispor’da prensipte anlaşılan isimlerle resmi sözleşme imzalanmaya başlandı. Sarı kırmızılılar ilk olarak Portekizli 10 numara João Mendes ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “João Mendes ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Portekizli 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 32 maçta 4 gol 3 asistle oynadı.

