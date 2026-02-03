  • Haberler
Kayserispor'da sezon başı transfer edilen isimlerden Gideon Jung'un ardından Aaron Opoku ile de yollar ayrıldı.

Kayserispor'da Jung'un ardından Opoku'yla da yollar ayrıldı

Kayserispor’da kadro şekillendirme çalışmaları devam ediyor. Sezon başında transfer edilenlerden Gideon Jung ile yolların ayrılmasının ardından Aaron Opoku ile de yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

