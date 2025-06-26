Kayserispor'da kamp programı belli oldu
Kayserispor'un 2025-2026 sezonu önceki kamp programı belli oldu.
Kayserispor, yeni sezon öncesi çalışmalarına 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Sarı kırmızılılar ilk etap kampını 1 - 6 Temmuz tarihleri arasında kulüp tesislerinde 7- 15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 2’nci Etap kampını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde, 17-24 Temmuz tarihleri arasında 3’üncü Etap kampını kulüp tesislerinde ve 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında 4’üncü etap kampını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamada hazırlık maçlarının programının daha sonra açıklanacağı bildirildi.