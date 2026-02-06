Kayserispor'da Kocaelispor hazırlıkları devam ediyor
Kayserisporlu futbolcular Kocaelispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Küme düşme potasından çıkma mücadelesi veren Kayserispor’da futbolcular Kocaelispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kayserispor’un pazartesi günü Kocaelispor ile karşılaşacağı maç saat 17.00’de başlayacak.