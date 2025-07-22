Kayserispor'da kombine satışları devam ediyor

Yeni sezon öncesi kombine kart sahiplerine yapılan ön satış sonrası genel satış devam ediyor. Sezona Beşiktaş maçı ile başlayacak olan Kayserispor, üçüncü hafta da Galatasaray’ı konuk edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Genel satış döneminde 2024/2025 sezonu kombine sahibi olan taraftarlarımız farklı tribünlerden %20 indirimli olarak kombinelerini alabileceklerdir.

Kombine satışları sadece Kayserispor logolu Passolig Kart sahiplerine yapılacaktır.

Kombine satışı için taraftarların Kayserispor logolu Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayis 2026 tarihine kadar uzatmaları gerekmektedir. Satın alınan kombineler sezon içerisinde en fazla 3 defa başka bir kişiye maçlık olarak transfer edilebilecektir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında kombineler transfere kapalı olacaktır. Kombine işlemlerinde tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5,9,12 taksit imkanı ile satış işlemi yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Kombine biletler 3 Bin 500 TL ile 18 Bin TL arası satılıyor.