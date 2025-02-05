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Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Süper Ligin 23'üncü haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Ligde uzun süredir galip gelemeyen ve geçen hafta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor. Sarı - kırmızılı futbolcular Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleşen idmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Haber Merkezi

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