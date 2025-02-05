Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor
Süper Ligin 23'üncü haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.
Ligde uzun süredir galip gelemeyen ve geçen hafta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor. Sarı - kırmızılı futbolcular Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleşen idmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.