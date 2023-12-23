Kayserispor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor
Kayserispor'da Süper Ligin 18'nci haftasında Konyaspor ile oynanacak olan maçın hazırlıkları devam ediyor.
- 23.12.2023 03:22
- Güncelleme: 23.12.2023 03:22
Hafta içi Fenerbahçe ile oynadıktan sonra ara vermeden Konyaspor işe oynanacak olan müsabaka için antrenmanlara başlayan Kayserispor idmanlarını sürdürdü. Akşam saatlerinde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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