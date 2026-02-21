  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor'da Kritik Maç Öncesi Umutlu Bekleyiş: 'Kazanmak Zorundayız'

Kayserispor'da Kritik Maç Öncesi Umutlu Bekleyiş: 'Kazanmak Zorundayız'

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. Ligde zor günler geçiren Kayserispor, Pazar günü sahasında oynayacağı maçtan mutlak galibiyet hedefliyor.

Kayserispor'da Kritik Maç Öncesi Umutlu Bekleyiş: 'Kazanmak Zorundayız'

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, “Zor bir mücadele bizi bekliyor. Ancak kazanmak zorundayız. Taraftarımızın desteğiyle sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde kalmak için bu maçı almak şart” dedi.

Taraftara Çağrı

Başkan Açıkalın, tribünlerin dolması gerektiğini vurgulayarak, “Yarınki maçta taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dağda mahsur kalan KCTAŞ görevlisi 3 işçi kurtarıldı
Dağda mahsur kalan KCTAŞ görevlisi 3 işçi kurtarıldı
Melikgazi'den 3 farklı noktada iftar çadırı
Melikgazi'den 3 farklı noktada iftar çadırı
Motorine 2.40 lira zam bekleniyor
Motorine 2.40 lira zam bekleniyor
Cumhur İttifakı Kayseri'de Bir Araya Geldi
Cumhur İttifakı Kayseri’de Bir Araya Geldi
PFDK'dan Kayserispor'a Muhammed Türkmen'in yaka kartının görünmemesi nedeniyle ceza⁠⁠⁠⁠⁠⁠
PFDK’dan Kayserispor’a Muhammed Türkmen’in yaka kartının görünmemesi nedeniyle ceza⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Eski Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz tutuklandı
Eski Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!