Kayserispor'da Kritik Maç Öncesi Umutlu Bekleyiş: 'Kazanmak Zorundayız'
Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. Ligde zor günler geçiren Kayserispor, Pazar günü sahasında oynayacağı maçtan mutlak galibiyet hedefliyor.
Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, “Zor bir mücadele bizi bekliyor. Ancak kazanmak zorundayız. Taraftarımızın desteğiyle sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde kalmak için bu maçı almak şart” dedi.
Taraftara Çağrı
Başkan Açıkalın, tribünlerin dolması gerektiğini vurgulayarak, “Yarınki maçta taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.