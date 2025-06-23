Kayserispor'da Markus Gisdol'un ekibi belli oldu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol'un ekibinde yer alan isimler ve görevleri açıklandı.
Kayserispor’da Sergej Jakirovic’in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Markus Gisdol ile 2 senelik anlaşma sağlandı. Dün imzayı atan Alman teknik direktörün ekibi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada görevlendirme şu şekilde açıklandı; Guido Kandziora ve Mustafa Ünal - yardımcı antrenör, Jakob Braun - analist sorumlusu, Bora Sevim - kaleci antrenörü ve sorumlusu, Hamit Sayıcı - kaleci antrenörü, Murat Yüksel - atletik performans sorumlusu, Mustafa Cebel Torun - atletik performans antrenörü, Kemal Dulda - yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme.