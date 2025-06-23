Kayserispor'da Markus Gisdol'un ekibi belli oldu

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol'un ekibinde yer alan isimler ve görevleri açıklandı.

Kayserispor'da Markus Gisdol'un ekibi belli oldu

Kayserispor’da Sergej Jakirovic’in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Markus Gisdol ile 2 senelik anlaşma sağlandı. Dün imzayı atan Alman teknik direktörün ekibi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada görevlendirme şu şekilde açıklandı; Guido Kandziora ve Mustafa Ünal - yardımcı antrenör, Jakob Braun - analist sorumlusu, Bora Sevim - kaleci antrenörü ve sorumlusu, Hamit Sayıcı - kaleci antrenörü, Murat Yüksel - atletik performans sorumlusu, Mustafa Cebel Torun - atletik performans antrenörü, Kemal Dulda - yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Kayak Merkezi'nde Çinli Yetkililere Kültür ve Turizm Sunumu
Erciyes Kayak Merkezi'nde Çinli Yetkililere Kültür ve Turizm Sunumu
Kültür ve Turizm Bakanı Kayseri'ye geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Kayseri’ye geliyor
1 haftalık operasyonda 334 şahıs yakalandı 139 kişi tutuklandı.
1 haftalık operasyonda 334 şahıs yakalandı; 139 kişi tutuklandı.
Talas Belediyesi'nden Çocuklara Karne Hediyesi
Talas Belediyesi’nden Çocuklara Karne Hediyesi
Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor
Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor
Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı
Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!