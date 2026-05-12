Kayserispor'da Moe ve futbolcular için veda haftası

Kayserispor’da teknik direktör Erling Moe, takımdan ayrılması kesinleşen isimlerin başında geliyor. Moe’nin sözleşmesinde yer alan ve takımın ligde kalması halinde otomatik olarak devreye girecek opsiyon maddesi, küme düşülmesiyle birlikte geçerliliğini yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte deneyimli çalıştırıcının sözleşmesi sona erdi. Kayserispor ile Erling Moe, Konyaspor karşılaşmasının ardından yollarını ayırmaya hazırlanırken; sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Fedor Chalov, Laszlo Benes, Stefano Denswil, Denis Makarov, Burak Kapacak, Onurcan Piri, Bilal Bayazit, Carlos Mané, Lionel Carole, Indrit Tuci, Talha Sarıarslan ve Eray Özbek de sarı-kırmızılı formayla son kez sahaya çıkacak.

Sezonun son haftasında oynanacak karşılaşma, hem ligden düşmenin hüznünü hem de takımdaki ayrılıkların duygusal atmosferini bir arada yaşatacak.