Kayserispor'da Muhammed Türkmen PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen 'talimatlara aykırı hareketi' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 22’inci hafta sounda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor’dan da Sportif Direktörü Muhammed Türkmen ‘talimatlara aykırı hareketi’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor ile ilgili alınan sevk kararı şu şekilde açıkalndı, “Kayserispor Kulübü antrenörü Muhammed Türkmen’in 15.02.2026 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamalarında bulunuldu.