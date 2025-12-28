  • Haberler
  • Kayserispor'da öncelik transfere engel borçlar

Kayserispor'da yönetim sezonun ikinci yarısı için öncelikle transfere engel borçların kapatılması için kaynak arıyor.

2025-2026 Sezonu öncesi transfer tahtasını açan Kayserispor yönetimi 13 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılara yeniden transfer yasağı geldi. Kayseri ekibi söz konusu borçları ödediğinde tekrar transfer yapabilecek. Yabancı kadrosunda fazlalık bulunan Kayserispor ligin ikinci yarısı için çalışmalarına 2 Ocak Cuma günü başlayacak.

