Kayserispor’da Onur Bulut heyecanı

Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut, A Milli Takıma kadar yükselmeyi başardı. Sarı kırmızılı takım yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimler arasında olan Onur Bulut ile temasa geçmişti. Kulüp ve futbolcu temsilcisinden resmi bir açıklama gelmedi ancak oyuncu ile sözleşme uzatıldığı bilgisine ulaşıldı. Gurbetçi futbolcuyla hafta sonu gerçekleştirilecek olan genel kurul sonrası sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Onur Bulut, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol, 2 de asist yaptı.