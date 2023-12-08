Kayserispor'da Pendikspor hazırlıkları devam ediyor
Süper Ligin 15'inci haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor.
- 08.12.2023 19:08
- Güncelleme: 08.12.2023 19:08
Süper Lig’de çıktığı son 5 maçta yenilmeyen Kayserispor pazar günü sahasında Pendikspor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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