Kayserispor'da puan kaybı sürüyor
Kayserispor dün evinde Gaziantep FK'ya 3-0'lık skorla mağlup olarak puan kaybını sürdürdü.
Süper ligde geride kalan 12 haftada 1 galibiyet 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 9 puanı bulunan Kayserispor, dün Gaziantep FK’yı konuk etti. Sadece 1 isabetli şutu bulunan Kayserispor maçı 3-0’lık skorla yenilerek puan kaybını sürdürdü. Haftayı 17’inci sırada tamamlayan Kayserispor ile lig sonuncusu Fatih Karagümrük arasında sadece 1 puan bulunuyor. Kayseri ekibi sezonun 14’üncü haftasında deplasmanad Rizespor ile karşılaşacak.