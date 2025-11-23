Kayserispor'da puan kaybı sürüyor

Kayserispor dün evinde Gaziantep FK'ya 3-0'lık skorla mağlup olarak puan kaybını sürdürdü.

Kayserispor'da puan kaybı sürüyor

Süper ligde geride kalan 12 haftada 1 galibiyet 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 9 puanı bulunan Kayserispor, dün Gaziantep FK’yı konuk etti. Sadece 1 isabetli şutu bulunan Kayserispor maçı 3-0’lık skorla yenilerek puan kaybını sürdürdü. Haftayı 17’inci sırada tamamlayan Kayserispor ile lig sonuncusu Fatih Karagümrük arasında sadece 1 puan bulunuyor. Kayseri ekibi sezonun 14’üncü haftasında deplasmanad Rizespor ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak
Bakan Uraloğlu: 'Türkiye Genelinde 150,5 kilometrelik 9 iltisak hattı projesi hızla ilerliyor'
Bakan Uraloğlu: “Türkiye Genelinde 150,5 kilometrelik 9 iltisak hattı projesi hızla ilerliyor”
1.Uluslararası Şiir Şöleni düzenlendi
1.Uluslararası Şiir Şöleni düzenlendi
Tıbbi atıkları yol kenarına atan şahıs yakalandı
Tıbbi atıkları yol kenarına atan şahıs yakalandı
Kayserispor'da puan kaybı sürüyor
Kayserispor’da puan kaybı sürüyor
Bakan Uraloğlu: '2025'te yatırım tutarı 189 milyar lira olan 44 projeyi tamamladık'
Bakan Uraloğlu: “2025’te yatırım tutarı 189 milyar lira olan 44 projeyi tamamladık”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!