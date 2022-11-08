Kayserispor’da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Kayserispor’un 2020 – 2021 sezonu devre arası transfer döneminde transfer ettiği Ramazan Civelek ile sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayında sona eriyordu. Genç futbolcunun sözleşmesi 2 sezon daha uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesinde bulunuldu. 2021 – 2022 sezonu öncesi Kayserispor ile anlaşmıştı. 2023 yılının mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Sazdağı’nın sözleşmesi de 2 sene daha uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.