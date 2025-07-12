Kayserispor'da Ramazan ve Nurettin'in sözleşmeleri 2 sene daha uzatıldı
Kayserispor'da sözleşmeleri sona eren Ramazan Civelek ve Nuretttin Korkmaz ile 2'şer senelik yeni sözleşme imzalandı.
Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam eden Kayserispor’da sözleşmesi sona eren Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz ile 2’şer senelik yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takım Futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.