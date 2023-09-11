Kayserispor'da Recep Uçar dönemi

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar, Kayseri'de ve Kayserispor'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

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  • 11.09.2023 13:48
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:20
Kayserispor'da Recep Uçar dönemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Recep Uçar, Kayseri’de ve Kayserispor’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kayserispor’da, Çağdaş Atan’ın görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Recep Uçar oldu. Kayserispor’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Uçar, “Burada bulunmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Kayserispor’un başına geçmek benim adıma mutluluk verici. Şu anda 4 haftası biten ligde 6 puan toplayan bir Kayserispor var. Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşmemiz neticesinde uzun süredir devam eden transfer tahtasının açılması bekleniyor. Bazı arkadaşlarımızın katılımıyla beraber oluşturabileceğimiz en iyi kadroyu oluşturup ligde iyi sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız. Transfer tahtasının açılmasıyla takım için elbette belirlediğimiz isimler var ama bunların hepsinin üzerinden geçiyoruz. Tesislerde başkanımız ve sportif direktörümüz ile beraber bir toplantı yaptık. Aramıza katacağımız oyuncuların hepsinin üzerinden geçip takıma katabileceğimiz en doğru oyuncuları katmaya çalışacağız. Elbette ufak tefek değişiklikler olacak ama yaklaşık 1.5 senedir devam eden başarılı bir oyun var. Ufak tefek değişiklikler olmakla beraber benzer oyun yapısı devam edecek” diye konuştu.

“Zor bir maç bizi bekliyor”

Hafta sonu kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Teknik Direktör Recep Uçar, “Bence zor bir maç. Gaziantep FK takımı her ne kadar lige iyi başlamasa da bu transferin son döneminde yeni teknik direktörleri ile beraber muhtemelen yeni oyuncuları katıp, çok farklı bir motivasyonla gelecekler. Muhtemelen belki de farklı oyun anlayışıyla ilk 4 haftadan tamamen bağımsız oynayacaklar, çok ama çok zor bir maç bizi bekliyor. Transfer döneminin sonunda, bir takım transfer sürecini bitirdikten sonrasında, şu an için net bir hedef koymak çok doğru değil. Alacağımız puanlar neticesinde ilerleyen haftalarda bunun cevabını verebiliriz. Şimdi vermek mümkün değil ama amacımız yapabileceğinin en iyisini yapabilmek, yapabileceğinin en yükseğini yapabilmek” şeklinde konuştu.

Diğer yandan Kayserispor’dan ayrılarak Başakşehir ile anlaşan Çağdaş Atan’a da başarılar dileyen Uçar, “Futbolda her zaman bu takım değişiklikler olabilir. Hoca oraya gitti, ona da canı gönülden başarılar diliyoruz, yaptığı hizmetlerden dolayı, bu kulübe oyun anlamında, puan anlamında ciddi kazanımlar kazandırdı. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım o orada, biz burada başarılı oluruz” dedi.

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İHA

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