Kayserispor'da Rizespor hazırlıkları başladı
Süper Ligin 28'nci haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde çıktığı son 5 maçtan 9 puan alan Kayserispor, cumartesi günü Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından yapılan idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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