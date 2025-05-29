Kayserispor'da Samsunspor hazırlıkları bugün başlayacak
Kayserispor, sezonun son haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.
Geçen hafta sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor’da futbolculara 3 gün izin verildi. Sarı kırmızılılar bugün biten iznin ardından akşam saatlerinde gerçekleşecek idmanla Samsunspor maçı hazırlıkları başlayacak. Teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde akşam saatlerinde gerçekleşecek idmanın ısınma çalışması çeklinde geçmesi bekleniyor. Samsunspor ile Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.