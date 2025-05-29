  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'da Samsunspor hazırlıkları bugün başlayacak

Kayserispor'da Samsunspor hazırlıkları bugün başlayacak

Kayserispor, sezonun son haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

Kayserispor'da Samsunspor hazırlıkları bugün başlayacak

Geçen hafta sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor’da futbolculara 3 gün izin verildi. Sarı kırmızılılar bugün biten iznin ardından akşam saatlerinde gerçekleşecek idmanla Samsunspor maçı hazırlıkları başlayacak. Teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde akşam saatlerinde gerçekleşecek idmanın ısınma çalışması çeklinde geçmesi bekleniyor. Samsunspor ile Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

HES Kablo Neden Satılamıyor? Sürpriz Gelişme
HES Kablo Neden Satılamıyor? Sürpriz Gelişme
20 Yıl Önce Rahmeti Rahmana Yürüdü: İlim ve Eğitimle Geçen Bir Ömür
20 Yıl Önce Rahmeti Rahmana Yürüdü: İlim ve Eğitimle Geçen Bir Ömür
Bayramhacı Bölgesi Turizm Potansiyeli Artırılıyor
Bayramhacı Bölgesi Turizm Potansiyeli Artırılıyor
Beğendik Bağlarındaki Feci Kazada Ölü Sayısı Arttı
Beğendik Bağlarındaki Feci Kazada Ölü Sayısı Arttı
'Zayıf halka' akaryakıt pompacısına meydan dayağı
'Zayıf halka' akaryakıt pompacısına meydan dayağı
Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi İnşaatı Hızla İlerliyor
Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi İnşaatı Hızla İlerliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!