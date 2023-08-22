Kayserispor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Ligin ilk 2 haftasını beraberlikle tamamlayan Kayserispor Pazar günü sahasında Samsunspor’ konuk edecek. Pazar günü Karadeniz ekibini konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı futbolcular bugün fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.