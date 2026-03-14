Kayserispor'da Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Kayserispor, yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Pazartesi günü evinde Trabzonspor’a mağlup olan Kayserispor, hafta boyunca Samsunspor ile oynayacağı maça hazırlandı. Dün taktik ağırlıklı çalışan sarı kırmızılılar bugün yaptığıter idmanı ile çalışmalarını tamamladı. Kayseri ekibi bugün Samsun’a gidecek. Yarın oynanacak Samsunspor - Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak.