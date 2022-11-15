Kayserispor'da seri sonu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Konyaspor müsabakasını yenik tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

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  • 15.11.2022 08:47
  • Güncelleme: 15.11.2022 10:07
Kayserispor'da seri sonu
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Konyaspor müsabakasını yenik tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ilk kez öne geçtiği bir müsabakayı yenik tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde 5 maç sonra kaybetti. Ligin 8. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 yenik tamamlayan ve sonrasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor, dünkü müsabakada Konyaspor’a boyun eğdi.

Hakem Kadir Sağlam’ın yönettiği maçın 8. dakikasında Majid Hosseini’nin attığı gol ile öne geçen Kayserispor 1 dakika sonra Francisco Calvo’nun kafa golü ile üstünlüğünü yitirdi. Dakikalar 22’yi gösterirken Mame Diouf’un penaltı golü ile yenik duruma düşen Kayserispor, ilerleyen dakikalarda beraberlik golünü bulamadı. Sahasında 2-1 mağlup olan Kayserispor 23 puanla 6. sırada kaldı.

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İHA

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