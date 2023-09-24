Kayserispor'da sezonun ilk mağlubiyeti: BJK - KS 2-1
Kayserispor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Maç 2-1 skorla Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Kayserispor bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.
- 24.09.2023 19:34
- Güncelleme: 24.09.2023 19:34
Mondihome Kayserispor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Beşiktaş’a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken maç sonucu 2-1 skorla sona erdi. Kayserispor Süper Lig sezonunun ilk mağlubiyetini almış oldu.
GOL… 47’ Kayserispor’da Mane ile öne geçti… Ramazan sol kanattan köşe vuruşu kullandı, Jeanvier’in ön direkte kafayla indirdiği topu arka direkte Mane tamamladı. 0-1
GOL… 56’ Beşiktaş Aboubakar ile beraberliği yakaladı… Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Ghezzal kullandı, altı pasın önünden boş kalan Aboubakar kafayla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-1
GOL… 62’ Beşiktaş Chamberlain ile öne geçti… Salih Uçan’ın sağ kanattan attığı harika pasta savunma arkasına sarkan Chamberlain, ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol etti ve kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti, top uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1
MAÇIN KARNESİ;
STAT: Beşiktaş Stadyumu
HAKEMLER: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu,M. Emin Tuğral.
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Anthony Uzodimma, J. Jeanvier, (Dk. 61 Kolovetsios) Joseph Larweh Attamah, Lionel Jules Carole, Yaw Ackah, Gökhan Sazdağı (Dk. 67 Baran Ali ve Boa Morte) Ramazan Civelek (Dk. 61 Bahoken) Kartal Yılmaz, Carlos Mane (Dk 89’ Talha Sarıarslan) M. Thiam.
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, E. Bailly, O. Colley, A. Masuaku, Salih Uçan (Dk 89 Necip Uysal), Hadziahmetovic, A. Chamberlain, R. Ghezzal, Cenk Tosun (Dk 79’ Zaynutdinov) V. Aboubakar. (Dk 73’ Rashica, Roiser ve Ege Tıknaz)
GOLLER: Dk. 47’ Mane, 56’ Aboubakar, Dk 62’ Chamberlain.
SARI KARTLAR: Dk 90’ Beşiktaş kalecisi Mert Günok, ağır hareketleri sonrasında sarı kart gördü.