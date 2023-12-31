Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

Süper Ligin 19'uncu haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da futbolcular akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

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  • 31.12.2023 17:15
  • Güncelleme: 31.12.2023 17:15
Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig’e verilen arada 5 gün izin yapan sarı kırmızılılar Cuma günü yaptığı idmanla Sivasspor hazırlıklarına başladı. Dün çift idman yapan sarı kırmızılılar Sivasspor hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Akşam üzeri gerçekleşen idmanda futbolcular kondisyon ve pas ağırlıklı çalıştı.

1ha

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