Kayserispor'da sportif direktör Muhammed Türkmen ile 'yola devam' kararı alındı

Kayserispor'da yolların ayrılma noktasına geldiği Sportif Direktör Muhammed Türkmen ile yola devam etme kararı alındığı açıklandı.

Kayserispor’da son haftalarda alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ocak 2025 tarihinde göreve gelen sportif Muhammed Türkmen ile yolları ayırmak için çalışmalara başladığı duyurulmuştu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Sportif Direktörümüz Sayın Muhammed Türkmen, yaşanan süreçlerin ardından sorumluluk duygusu ile görevinden ayrılma yönündeki iradesini yönetimimize iletmiştir. Ancak gelinen noktada; yönetimimizin kendi içerisinde yaptığı kapsamlı istişareler, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla gerçekleştirilen görüşmeler, Sayın Muhammed Türkmen’in kulübümüze geçmişte sunduğu değerli katkılar ve Kayserispor’un zor günleri ancak birlik ve beraberlikle aşabileceğine dair ortak kanaat doğrultusunda bu talep kabul edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi

