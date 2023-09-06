Kayserispor'da 'tahta' bekleyişi sürüyor

Kayserispor kulübü, transfer döneminin tamamlanmasına 9 gün kala transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor.

Süper Lig’in ilk 4 haftasını 6 puanla namağlup tamamlayan Kayserispor’da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Haftalardır, yasağın kaldırılıp takıma takviye yapılmasını bekleyen sarı kırmızılı taraftarların heyecanlı bekleyişi endişeye dönüşmeye başladı.

Her fırsatta camiaya "sabırlı olun" mesajı veren kulüp başkanı Ali Çamlı ve ekibi, şu ana kadar transfer yasağını kaldıramadı. Taraftarlar arasında heyecanlı bekleyiş endişeye dönüşürken 15 Eylül Cuma günü sona erecek 1. Transfer Tescil dönemine kadar transfer yasağının kaldırılması ve takıma takviye yapılması adına girişimler devam ediyor.