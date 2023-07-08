Kayserispor’da takım sezonu açtı, yönetim sessiz

Son iki sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor’da futbolcular 2023 - 2024 sezonu hazırlıklarına başladı. Kombine bilet fiyatlarını yazılı açıklama ile yapan kulüp, yeni sezon formalarını sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile açıkladı. Kayserispor yönetiminin transfer yasağı konusunda sessizliğini koruyor.