Kayserispor’da Talha Sarıaslan ile 3 senelik yeni anlaşma yapıldı

Futbola Kayserispor’da başlayan, 10 yaşında filiz lisansı çıkartılan Talha Sarıaslan ile 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Kayserispor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 yılında sona eren Talha Sarıaslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine Kayserispor Genel Koordinatörü İlhan Parlak da yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün altyapısından yetişen, Genç Millî Takımlar alt yaş gruplarında takımına golleriyle katkıda bulunan ve Süper Lig'de birçok maçta kritik goller ve asistlere imza atan golcü futbolcumuz Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gelecekte kendisini Millî Takımlar kadrosunda göreceğimize yürekten inandığımız futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Sarı kırmızılı forma ile 49 Süper Lig maçına çıkan Talha Sarıaslan 4 gol atarken 4 de asist yaptı.