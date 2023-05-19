Kayserispor'da, Talha Sarıaslan'ın sözleşmesi 2 sene uzatıldı
Kayserispor, genç futbolcu Talha Sarıaslan'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.
- 19.05.2023 18:06
- Güncelleme: 19.05.2023 18:06
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Kayserispor, alt yapısından yetişen Talha Sarıaslan'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Talha Sarıarslan'ın sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” denildi. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi
1ha
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