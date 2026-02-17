Kayserispor'da teknik direktör belirsizliği çözülemedi

  • Haberler
Kayserispor'da Radomir Djalovic'in sözleşmesi fesh edilmeye çalışılırken teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Ligde galibiyet hasretini dindiremeyen Kayserispor’da teknik direktör sorunu çözülemedi. Radomir Djalovic ile henüz sözleşmeyi fesh edemeyen Kayserispor, Göztepe maçında sportif Muhammed Türkmen nezaretinde çıktı. Dört maç sonra puan alan sarı kırmızılılar 16 puanla 17’inci sıradaki yerinde saydı. Kayseri ekibi için teknik direktör adaylarından Çağdaş Atan ve Hikmet Karaman ile anlaşılamadığı öğrenildi. Kayserispor’da Antalyaspor maçı öncesi hala teknik direktörlük sorunu çözülemedi.

Haber Merkezi

